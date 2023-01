Lazio, Immobile fa gli esami: "Speriamo bene"

ROMA - Ciro Immobile intorno alle 19 in Paideia per effettuare la risonanza magnetica. Da valutare l'entità del problema muscolare ai flessori della coscia destra che lo ha messo ko dopo un quarto d'ora nel match con il Sassuolo. Tutti incrociano le dita. Il bomber, all'entrata, ha abbozzato un sorriso: "Speriamo bene". I primi riscontri parlano di uno stiramento di primo grado. Se confermato, resterà fuori 10-15 giorni. Non ci sarà per la partita di Coppa Italia di giovedì contro il Bologna. Proverà a recuperare per la sfida al Milan in programma il 24 gennaio. Manca una settimana, poi ci sarà la Fiorentina all’Olimpico il 29 gennaio. La Lazio non ha diramato comunicati, probabilmente lo farà nelle prossime ore. Si capirà di più sui tempi di recupero.