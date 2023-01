Lazio, Sarri: “Ora preoccupato per il Milan”. E la frase su Luis Alberto…

Lazio, parla Sarri

“Stasera abbiamo trovato una squadra pericolosa che ha fatto 9 punti nelle ultime 5 giornate, una squadra in evoluzione positiva difficile da affrontare. Abbiamo fatto bene. Senza un attaccante centrale la prima mezz’ora non è stata semplice. Hysaj ha ripetuto la prova di Sassuolo facendo una buona gara e siamo contenti di rivedere Maximiano e in ottima salute anche Patric. Poco turnover? Sul tridente c’era poco da fare, era una scelta quasi obbligata. La scelta di cambiare poco? Il primo motivo è che queste sono gare molto pericolose dal punto di vista dell’approccio e il secondo è che ora siamo in in una fase in cui la Coppa Italia ha un appeal minore, ma che poi si fa interessante. Visto che la prossima gara la giochiamo tre cinque giorni ho deciso di dare un messaggio alla squadra: manifestazione importante, giocano giocatori importanti. Marcos Antonio? Discorso particolare, sta bene, è un buon giocatore e può essere inserito ma in un centrocampo diverso da quello che ha giocato oggi. In questo momento i giocatori che dobbiamo recuperare sono Vecino e Basic che sono in una fase calante. Si allenano bene e spero di recuperarli ai massimi livelli molto velocemente. Luis Alberto? Vedendolo giocare oggi lo avresti tolto? No, e neanche io. Sta diventato un giocatore totale, non ci fa mancare niente in questo momento".