Lazio, si lavora a Formello: riecco Marusic

ROMA - Un giorno di relax e di riposo assoluto per la Lazio. La ripresa della preparazione è fissata per oggi pomeriggio (ore 15) a Formello. Sarri, con due allenamenti tattici, inquadrerà la partita con il Milan. Sono previsti tre cambi rispetto agli ottavi di Coppa Italia. Casale tornerà a fare coppia con Romagnoli al centro della difesa, Marusic prenderà il posto di Hysaj sulla fascia sinistra, tra i pali rientrerà Provedel, considerato da Sarri un titolarissimo da inizio stagione. Maximiano, a cui è stata concessa la ribalta della Coppa Italia, tornerà all’Allianz con la Juve il 2 febbraio. Più avanti, Sarri deciderà per la Conference, ma tra i due c’è una gerarchia netta. Di fronte al Milan, la Lazio ripresenterà il centrocampo titolare con Luis Alberto in grande ascesa (e ora intoccabile) accanto a Cataldi e Milinkovic. Appare inverosimile l’ipotesi di ripescare Vecino, chiamato semmai a entrare in corsa al posto di uno dei tre centrocampisti. Pedro, Felipe e Zaccagni formeranno il tridente.