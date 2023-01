Lazio-Milan, passione Olimpico: si possono superare i 40.000 spettatori

Speranze Champions gonfie di passione. Il quarto posto, materializzatosi con la penalizzazione della Juve, catapulta i laziali a Lazio-Milan. Fino a ieri erano prenotati 40.000 spettatori. Serve uno scrupoloso ragioniere per il calcolo dettagliato. Sono stati venduti 16.500 biglietti e bisogna defalcare dagli abbonamenti totali (attualmente oltre 27.000 considerando il pacchetto di 5 gare Christmas Box) circa 4.000 abbonamenti Aquilotto (riservati ai tifosi nati a partire dall’1 gennaio 2008). Questa tipologia di abbonamento è valida per 16 partite (era compresa anche la prima di Coppa Italia), concede la prelazione sul biglietto per i big match contro Juventus, Roma e Milan . Gli Aquilotti hanno avuto la possibilità di confermare il posto (pagando 10 euro tranne che in Tribuna d’Onore Centrale) fino a lunedì scorso. Si parte da 40.000 spettatori e si può superare . La Lazio giocherà con nuove chance Champions e con la possibilità di fare uno sgambetto al Milan campione d’Italia, distante 4 punti. Le strade.

Il piano trasporti del Comune

Il Comune di Roma ha messo a punto il consueto piano trasporti, prevede divieti per la sosta, già molte ore prima della partita prevista martedì, nelle strade intorno al Foro Italico e sul lungotevere Oberdan. « Per i tifosi della Lazio con il biglietto per la gara ci sono aree di parcheggio dedicate nelle zone di piazzale Clodio e viale della XVII Olimpiade. Per i tifosi del Milan possibilità di parcheggio sul lungotevere della Vittoria, da piazzale Maresciallo Giardino a piazza del Fante » , si legge su romamobilita.it. Fiorentina e Juve. Sarà una settimana di grandi appuntamenti. Prima il Milan (martedì), poi la Fiorentina (domenica alle 18) e la Juve giovedì 2 febbraio a Torino (quarti di finale di Coppa Italia). E’ aperta la vendita dei biglietti per il match con i viola, si possono acquistare on-line tramite il circuito Vivaticket (solo on-line si potrà scalare il voucher abbonati 2019-20 per chi non lo avesse già utilizzato, scontando il costo del tagliando tramite il voucher ricevuto da Vivaticket). I prezzi: Tribuna d’Onore Centrale 200 euro, Monte Mario 70, Tevere Top 60, Tevere 40, Curva Maestrelli 25 . I posti di Curva Nord, Distinti Nord Est, Ovest e la Tevere Parterre Laterale sono riservati tutti agli abbonati. Si attendono comunicazioni su Juve-Lazio, nei prossimi giorni la società ufficializzerà le istruzioni per la trasferta di Torino.