Lazio, la formazione anti-Milan è fatta: ecco le idee di Sarri

ROMA - La Lazio dei titolarissimi pronta a sfidare il Milan martedì sera. In ballo c’è un posto Champions e punti importanti per rimanere in scia delle altre big. Maurizio Sarri alla vigilia del match ha già la formazione tipo in testa. Dopo l’apparizione di Maximiano in Coppa Italia, tra i pali toccherà di nuovo a Provedel. E la difesa non si discute: Patric è tornato in forma, Gila ad allenarsi. Ma all’Olimpico dal primo minuto ci saranno sempre Lazzari, Casale, Romagnoli e Marusic.