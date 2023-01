Lazio, novità sulla maglia: con il Milan ecco un nuovo sponsor

ROMA - Novità da questa sera sulla maglia della Lazio. Il club biancoceleste, con una nota, ha dato notizia di un nuovo sponsor: “A partire dalla gara di questa sera, Lazio-Milan, e per le restanti 10 gare casalinghe della Serie A TIM, la Prima Squadra della Capitale, la S. S. Lazio scenderà in campo indossando la propria maglia da gioco con una novità: sulla manica sinistra, infatti, apparirà il nuovo sponsor AIRFire. La società biancoceleste è entusiasta di aver stipulato una nuova partnership con AirFire, società leader del panorama imprenditoriale italiano e internazionale. La S.S. Lazio e AIRFire danno così il via ad un nuovo percorso insieme”. L’azienda si occupa di sicurezza di ambiente militari, civili, industriali, pubblici e privati.