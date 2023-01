Lazio, quanti punti con le big: il dato che fa sorridere Sarri

ROMA - La Lazio e la carta degli scontri diretti favorevoli per la lotta alla Champions League. Finito il girone di ritorno è tempo di primi bilanci. I biancocelesti contro le big hanno perso solo con Napoli e Juve. Due squadre che per un motivo o per un altro al momento fanno un altro campionato. Gli azzurri di Spalletti sono in testa e volano. I bianconeri di Allegri sono stati penalizzati di quindici punti e, almeno per ora, non sono dentro alla battaglia per la Champions. Il trend di Sarri con le sfidanti è più che positivo: vittoria con l’Inter per 3-1, vittoria con l’Atalanta per 2-0, vittoria con la Roma per 1-0 e vittoria sul Milan per 4-0. I biancocelesti contro le concorrenti sono in vantaggio negli scontri diretti. Da ricordare infatti che in Serie A, in caso di arrivo a pari punti, vengono presi in esame cinque criteri, utilizzabili a scalare nel caso la parità continui ad essere totale. I criteri sono punti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti generale, reti totali in generale e infine il sorteggio. Ora la Lazio ha il compito di mantenere in positivo il bilancio. C’è tutto un girone di ritorno da giocare.