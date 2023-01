Lazio, il punto sull’infermeria: due difensori preoccupano Sarri

FORMELLO - La Lazio inizia a pensare alla Fiorentina, match in programma domenica alle ore 18. Oggi Immobile è atteso in campo, il suo recupero procede spedito, potrebbe recuperare per la partita di Coppa Italia contro la Juve. In infermeria al momento ci sono tre giocatori. Partiamo da Vecino, che si è fermato durante il riscaldamento nella partita contro il Milan. Ha accusato un risentimento muscolare, ieri ha lavorato in maniera differenziata. Si è fermato pure Patric durante la partitella conclusiva: probabile problema al flessore della gamba sinistra. Verrà sottoposto a dei controlli clinici, è a rischio per domenica. Stesso discorso per Stefan Radu, anche lui ha alzato bandiera bianca per un problema muscolare. Potrebbe restare fermo per un po’. Ha giocato poco quest'anno, ma per Sarri rimane comunque una risorsa. Al momento non ci potrà puntare.