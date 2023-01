Lazio, altro pieno di tifosi con la Fiorentina: Olimpico pronto

ROMA - Un altro Olimpico vestito a festa. Dopo lo show in campo e sugli spalti andato in scena martedì nel match serale contro il Milan, ecco che i tifosi della Lazio si preparano al match con la Fiorentina in programma domenica alle 18. Ad oggi risultano 11mila tagliandi venduti, i quali vanno sommati agli abbonati. Al momento si contano circa 38mila spettatori. Un dato incoraggiante che crescerà ancora nelle prossime ore. La voglia di fare un’altra festa è tanta. E il pubblico laziale sta spingendo forte i giocatori in campo con cori incessanti, minuto per minuto. Da ricordare che sono ancora all'asta le maglie indossate giovedì 19 gennaio dai calciatori di Lazio e Bologna nella gara di Coppa Italia Frecciarossa. Sul sito matchwornshirt.com si può sostenete la raccolta benefica di ADMO. Il ricavato verrà devoluto in favore dell'Associazione Donatori Midollo Osseo, che a breve aprirà una nuova sede a Roma intitolata proprio a Mihajlovic per ricordare il suo grande coraggio nell'affrontare la malattia e il suo grande altruismo nell'aiutare gli altri pazienti affetti dalla stessa malattia. Nel ricordo di Sinisa, per chi sta combattendo la sua stessa battaglia. La raccolta si chiuderà oggi, sabato 28 gennaio, alle ore 16:00.