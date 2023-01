Lazio, Immobile va in panchina

Rodaggio

Sarri, dunque, conterà su Immobile di scorta. Un allenamento pieno (ieri), uno a mezzo servizio venerdì. Al massimo potrebbe giocare quindici o venti minuti. E’ da verificare se il tecnico deciderà di inserirlo nel finale con la Fiorentina. Dipenderà dallo sviluppo della partita e dalle intenzioni di Sarri, che spera di non averne bisogno. Resta un’opzione valida di esperienza e di presenza in area per spaventare i viola, qualora il risultato non fosse favorevole. Ci sono da calcolare i rischi e la necessità di allenarsi bene. La tabella di marcia iniziale prevedeva un breve assaggio con la Juve per tornare dall’inizio lunedì 6 febbraio con il Verona. Ciro, al solito generoso, è stato protagonista di un altro recupero lampo. Febbraio gli servirà per riacquisire quel ritmo che ancora non aveva ripreso in pieno con il Lecce (nonostante il gol) e con l’Empoli.