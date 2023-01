Casale, muro Lazio: “Studio da Romagnoli, voglio vincere qui”

Le parole di Casale

"La partita d'andata? Me la ricordo molto bene, dominammo e vincemmo 0-4. Avevo appena recuperato da uno stiramento all'adduttore, subito dopo mi sono fatto trovare pronto anche grazie ai miei compagni perché è più facile rientrare quando la squadra va bene. Non sono io a dover ribadire l'importanza di Alessio Romagnoli: ha appena tre anni in più di me ma tante partite e vittorie alle spalle. Ci confrontiamo ogni giorno, cerco di rubargli con gli occhi più cose possibili. Lo scorso anno, con il Verona, giocavo in modo totalmente diverso, praticamente uomo contro uomo. Per questo l'aiuto di Alessio è stato fondamentale, il nostro confronto continuo è importante anche per la squadra. Arrivare a quota 50 presenze è già uno step importante, però il mio obiettivo rimane quello di crescere ancora e aiutare la Lazio a vincere più partite possibili".