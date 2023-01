Lazio-Fiorentina, i convocati di Sarri: torna Immobile

ROMA - Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro la Fiorentina (ore 18:00) allo stadio Olimpico di Roma. Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel; Difensori: Casale, Fares, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Romagnoli; Centrocampisti: Basic, Bertini, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic, Vecino; Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Immobile, Pedro, Romero, Zaccagni. Torna dunque a disposizione Ciro Immobile dopo l'infortunio muscolare. Possibili minuti per lui verso la fine della partita. Non è ancora al meglio, tornerà titolare con la Juve per il match di Coppa Italia in programma giovedì.