Lazio, Sarri: "Miracolo per la Champions? Non cambio idea..."

ROMA - Pareggia la Lazio contro la Fiorentina all'Olimpico. Segna Casale, pareggia Nico Gonzalez. Biancocelesti sempre in zona Champions League. Nel post partita, ai microfoni di Dazn, Maurizio Sarri ha commentato la sfida e non solo: "Penso che la nostra linea difensiva stasera abbia fatto molto bene, siamo finiti spesso a difenderci bassi. Abbiamo fatto bene in una partita in cui eravamo meno lucidi e perso tanti palloni riconquistati. Sono contento che la squadra abbia sofferto senza mollare e ha provato a vincerla fino alla fine. Abbiamo sprecato tutti i palloni che abbiamo conquistato sulla nostra trequarti, è diventata dura rialzarsi. Non avevamo le energie dell’ultima partita, ci può stare, noi abbiamo giocato martedì e la Fiorentina sabato. Un giorno di riposo in più fa comodo. La squadra dal punto di vista dell’atteggiamento ha cercato di vincerla fino alla fine".