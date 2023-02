Lazio con Pellegrini in campo: le idee di Sarri per le fasce

ROMA - La Lazio con Luca Pellegrini può contare su un rinforzo importante sulle fasce. Il terzino sinistro: sognato e chiesto da Maurizio Sarri già in estate, ora il tecnico è stato accontentato nel mercato invernale. Ora ha quattro terzini e intercambiabili. Lazzari a destra, Marusic e Hysaj alternabili sia a destra che sinistra. Più Pellegrini sulla corsia mancina.

Sarri e la scelta sulle fasce

Radu potrebbe essere tagliato dalla lista Uefa per far spazio all’ex Eintracht. Il difensore, agli ultimi mesi della sua avventura da calciatore, è infortunato. Problema muscolare, ne avrà per un po’. Marusic quasi sempre impiegato da terzino sinistro tornerà ad essere una scelta importante a destra. Ballottaggio con Lazzari che si preannuncia ad ogni vigilia di match. A sinistra Pellegrini vuole fare il titolare. Dovrà cercare di imporsi subito, di partite davanti ce ne sono tante tra Coppa Italia, campionato e Conference. Sarri ha l’imbarazzo della scelta.