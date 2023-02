Lazio, Immobile carica: il messaggio social dopo il ko con la Juve

ROMA - Quarantacinque minuti e nessun pallone giocabile. Ciro Immobile non è riuscito a lasciare il segno nel match di Coppa Italia contro la Juve. Non era al meglio, rientrava titolare dopo il problema muscolare. La sua condizione fisica sta crescendo dopo le due settimane di stop. Su Instagram il bomber della Lazio ha caricato compagni e squadra dopo l’eliminazione dalla Coppa: “Dispiaciuti, ma non c’è tempo di pensare a quello che è stato fatto. Guardiamo avanti, testa a Verona. Forza ragazzi”. Parole da capitano. Lunedì c’è il posticipo al Bentegodi, la squadra di Sarri va a caccia di punti per la Champions. Ora gli obiettivi rimasti sono quarto posto e Conference League. Non si può più sbagliare.