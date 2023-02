Lazio, altro momento no per Maximiano. E i tifosi lo scaricano

ROMA - Tre partite e due errori. L’avventura di Maximiano alla Lazio è sfortunata . Dal grave sbaglio all’esordio alla brutta uscita vista in Coppa Italia contro la Juve che è costata il gol di Bremer. Va detto, per chiarezza, che i biancocelesti sono fuori dalla competizione anche per una partita mal giocata. Affibbiare tutte le colpe al portiere appare esagerato. Eppure il portoghese non dà garanzie. Allo Stadium una bella parata su Kostic, poi l’errore. Alti e bassi: Provedel ha la strada spianata.

I commenti dei tifosi e gli scenari futuri

Chi si aspettava un dualismo in porta tra Maximiano e Provedel è stato subito smentito dopo appena 5’ della prima giornata di campionato. Ora Sarri potrebbe confermare l’ex Spezia pure in Conference League. Per Maxi invece, si aspettano altri mesi duri. Rimane un patrimonio della società, in estate Lotito ha sborsato circa 10 milioni di euro. E all’ultimo giorno di mercato invernale sarebbe arrivata un’offerta per il prestito con diritto di riscatto. Troppo poco il margine per trovare un sostituto, Luis è rimasto alla Lazio. I tifosi però, dopo il ko con la Juve, lo criticano sui social: “Purtroppo la sua esperienza alla Lazio è nata sfortunata. Forse meglio cambi aria”, scrive Mario. Tra i tanti commenti su Facebook e Instagram la tendenza appare la stessa: acquisto sbagliato, meglio provare a piazzarlo e prendere un secondo portiere in vista della prossima stagione. Ci si penserà. Maximiano non ha intenzione di mollare, in questi mesi proverà a convincere Sarri e tutto l’ambiente. Il suo tempo alla Lazio non è ancora finito.