Lazio, emozione Zaccagni: "Prima volta da ex a Verona"

ROMA - Con la maglia del Verona ha disputato cinque stagioni, collezionando 146 presenze e 15 gol. Domani, Mattia Zaccagni affronterà per la prima volta da avversario al Bentegodi i gialloblù. Lo scorso anno fu costretto a guardare la sconfitta dei suoi compagni (4-1, con poker di Simeone) da casa, fermato da un infortunio. "Per me sarà una sfida particolare, sarà una grande emozione perché ritroverò tante persone che mi hanno fatto crescere calcisticamente, il Bentegodi è sempre stato per me uno stadio clamoroso che mi ha trattato bene e quindi, lo ripeto, sarà una grande emozione”, ha dichiarato l'attaccante esterno biancoceleste ai microfoni della radio ufficiale del club. "Sarà una partita importante per noi, dobbiamo iniziare a guardare con attenzione la classifica. Dovremo entrare in campo con la voglia di vincere, ce la metteremo tutta per portare a casa i tre punti. Conosciamo il Verona, riesce a mettere in difficoltà ogni avversario, sarà una partita dura, è una squadra in salute, quindi sarà un confronto ancor più complicato”.