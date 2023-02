Lazio, Casale duro: "Basta parlare, ora tutti a casa a riflettere!"

Lo sfogo di Casale

"L'Atalanta? Sarà importante, ma come lo era stasera. Negli scontri diretti abbiamo dimostrato di tirare fuori qualcosa in più, cosa che oggi non è accaduta. Dobbiamo fare questo step anche con squadre sulla carta inferiori. Abbiamo perso troppi punti. Saremmo primi in classifica se le partite finissero al 45’. C’è qualcosa che non va, dobbiamo riuscire a portare il risultato fino al 90’. Bisogna tirar fuori qualcosa in più, qualcosa deve scattare nella testa di ognuno. Parlare non serve più. Questo è il mio pensiero. Ognuno deve andare a casa e pensare a questo. Discontinuità di tutte le squadre? Sì, soprattutto quelle che giocano ogni 3-4 giorni con tanti impegni ravvicinati. Purtroppo dobbiamo adeguarci, il calcio è così. A parte che io non credo in queste cose, c’è tempo per riposare, più difficile tirare fuori l’energia mentale in alcuni casi”.