Lazio, il problema rimonte è reale: ecco i numeri negativi

La Lazio e il quarto posto

Contro Lecce, Empoli, Fiorentina e Verona sono stati buttati via ben 9 punti. Un bottino pesante in una lotta, quella Champions, difficile con tutte le squadre in corsa e distanti pochi punti. La Lazio ha perso punti nei secondi tempi da situazione di vantaggio contro Sampdoria, Napoli, Salernitana, Lecce, Empoli, Fiorentina e Verona. “Cammino minato dalla mancanza di concentrazione? La mancanza di concentrazione in una partita come quella con il Verona prendi quattro gol, come l'anno scorso e si va a casa. Oggi mancanza di concentrazione se si parla di cinque minuti di sbandamento sono d'accordo, ma mancanza di concentrazione detto a una squadra che lotta come stasera è un po' irrispettoso”, ha detto Sarri.