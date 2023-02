Zaccagni suona la carica sui social

ROMA - L’ennesimo passo falso dei biancocelesti non spegne l’entusiasmo in casa Lazio. Il pareggio contro il Verona ha comunque consentito alla squadra di Sarri di conquistare il quarto posto in solitaria. Al termine della partita nello spogliatoio laziale non mancava il rammarico per aver dissipato ancora una volta il vantaggio ottenuto nel primo tempo.