Lazio, Sarri pensa all’Atalanta: possibili due rilanci, Lazzari spera

ROMA - Manuel Lazzari si candida ad una maglia da titolare contro l’Atalanta. Dopo tre panchine di fila in campionato, il terzino della Lazio vuole riprendersi la scena. E Sarri ci pensa, dopo averlo usato dal primo minuto solo in Coppa Italia contro la Juve. L’ascesa di Hysaj, impiegato a sinistra, ha fatto spostare Marusic a destra. Valutazioni in corso, serve cambiare marcia. Oggi scatteranno le prime prove tattiche a Formello.

I possibili cambi di Sarri per l’Atalanta

Lazzari dentro e Hysaj in panchina, potrebbe essere questa una delle mosse di Sarri per la Lazio in vista del match di sabato sera contro gli uomini di Gasperini. L’altro cambio previsto è il rilancio di Felipe Anderson dal primo minuto con Immobile e Zaccagni nel tridente. Pedro, che ha giocato spesso nelle ultime sfide, in panchina. L’attacco titolare con lo spagnolo pronto a subentrare. All’andata, era il 23 ottobre, i biancocelesti vinsero con i gol di Zaccagni e Felipe. Ora il match mette in palio punti pesanti per la Champions.