Lazio, Immobile e la fame di gol: i numeri contro l’Atalanta

I numeri contro l’Atalanta

Immobile ha sfidato l’Atalanta 17 volte in carriera. Il bilancio: 7 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. Ha segnato 5 gol e siglato 4 assist. La prima presenza contro i nerazzurri è datata addirittura 7 novembre 2009. Appena 1’ in campo con la maglia della Juve. Il primo gol nella stagione 2016/2017 vestito di biancoceleste. All’andata, nel match vinto per 2-0, era in infermeria. Ha ancora autonomia limitata, ma lo stato di forma è in forte crescita. Ha voglia di segnare, gli manca troppo. E con i suoi gol vuole far correre veloce la sua Lazio nella gara per la Champions. Serve il miglior Immobile.