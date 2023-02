Lazio, Jessica Immobile prende in giro Ciro: “Coccole? No, PlayStation…”

ROMA - Bambini a letto e Jessica Immobile, in pigiama, ha voglia di coccole. Ecco il siparietto simpatico tra il bomber della Lazio e sua moglie. Video condiviso su Instagram da Jessica, che scrive: “Aaah finalmente i bambini dormono… ora un po’ di coccole con il mio amore. Ma ieri sera succedeva questo. Breve storia triste”. Ciro è alle prese con i videogiochi. E mentre la moglie fa il video lui un po’ scocciato, con il joystick in mano, risponde chiaro e tondo: “Dai non mi dare fastidio. Addio? Bene, una bella notizia!”. Finisce tutto in una risata. L’attaccante della Lazio continua a giocare, Jessica se ne va sconsolata. Simpatico anche il commento del giocatore sotto il post: “Così non si può giocare!”. Serate di coppia in casa Immobile.