La Lazio e la Giornata Mondiale del Malato: udienza in Vaticano con i giocatori

La Lazio al fianco del malato

L’appuntamento odierno è stato anche l’occasione per dare il via al progetto “Insieme vinciamo il dolore”, attraverso cui la S.S. Lazio, ancora una volta in linea con lo status di Ente Morale della Società biancoceleste, scende in campo a favore di tanti soggetti deboli affetti da malattie reumatologhe e fibromialgia, patologie caratterizzate dal comune denominatore del dolore cronico, dell’esclusione sociale, della difficoltà della diagnosi e dell’impossibilità di ottenere una guarigione completa, che in Italia colpiscono oltre cinque milioni di persone. Molto soddisfatto dell’avvio del progetto il presidente della S.S. Lazio Claudio Lotito che ha sottolineato come “sia fondamentale dare sostegno a tanti soggetti fragili definiti ‘malati invisibili’ dalla società, offrendo loro un aiuto concreto che possa alleviare il dolore non solo fisico, ma anche e soprattutto psicologico”. Entusiasta anche Edith Aldama, Responsabile Area Medica della Pastorale Sanitaria della Diocesi di Roma che si è dichiarata particolarmente grata alla S.S. Lazio “per l’impegno profuso a favore dei più fragili e degli ultimi. Grazie al presidente Claudio Lotito, alla sua famiglia, ai dirigenti e ai giocatori per sostenere questa campagna di sensibilizzazione a favore dei malati che soffrono di dolore cronico, dalle Malattie Reumatologiche alla Fibromialgia, considerando le diverse malattie, dove il comune denominatore è il dolore e la solitudine. Grazie per sostenere le nostre Opere Sanitarie di Carità! siamo convinti che insieme vinceremo questa partita: “Insieme vinciamo il dolore!”. In occasione della Giornata Mondiale del Malato, in programma sabato 11 febbraio, la Prima Squadra della Capitale, nel corso del riscaldamento pre Lazio-Atalanta, indosserà una maglia speciale, dedicata al progetto “Insieme vinciamo il dolore".