Lazio, la ricetta di Pedro per battere l'Atalanta: "Ecco cosa serve"

ROMA - "Il pareggio contro l'Hellas Verona ci ha lasciato l'amaro in bocca". Così parla Pedro in attesa dello scontro diretto in zona Champions League contro l'Atalanta, rammaricato per aver visto sfumare "un’ottima opportunità per la nostra classifica" ma convinto che la sua Lazio tornerà a mostrare il suo volto migliore nella sfida dell'Olimpico: "L'Atalanta è una squadra molto fisica - dice il 35enne attaccante spagnolo nel 'match program' ufficiale della gara -, per batterla servirà una partita importante. Sono sicuro che la spinta dei nostri tifosi ci aiuterà".

È una Lazio da big-match Contro le rivali dirette del resto la squadra di Maurizio Sarri fin qui non ha deluso, come dimostrano i successi ottenuti all'andata contro Inter, Milan, Roma e la stessa Dea. "Nei big match facciamo bene perché troviamo avversari che puntano a imporre sempre il proprio gioco, come piace a noi - spiega Pedro -. Finora invece abbiamo sofferto l'aggressività delle altre squadre, che con falli sistematici riescono a spezzettare molto il gioco. Dobbiamo capire che possiamo fare bene anche contro di loro". Intanto c'è da pensare all'Atalanta: "Forte e difficile da battere, davanti ha giocatori giovani e veloci. Lookman, ad esempio, sta facendo molto bene finora".