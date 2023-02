Lazio, classifica a confronto: Sarri meglio dello scorso anno

ROMA - Bilancio punti in casa Lazio. Solo con i numeri ci si può rendere davvero conto dell’andamento della squadra. La squadra di Sarri, prima dell’esame Champions con l’Atalanta in programma sabato sera all’Olimpico, è quarta con 39 punti. Un punto sotto la Roma, terza, e uno sopra ai nerazzurri di Gasperini e il Milan. Rispetto alla passata stagione un notevole passo in avanti a questo punto dell’anno.