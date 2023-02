Lazio-Atalanta e il dubbio di Sarri: Vecino pronto in caso di un forfait

FORMELLO - Vigilia di Lazio-Atalanta, rifinitura decisiva per capire le condizioni di Danilo Cataldi. L’unico dubbio di Maurizio Sarri riguarda il ruolo in regia. L’ex Primavera non è al meglio per una botta dolorosa rimediata alla coscia sinistra lunedì a Verona. Ieri ha lavorato solo in forma differenziata, non è al meglio. Ecco che si scalda Matias Vecino, sempre più spesso utilizzato da Sarri in mezzo al campo. Marcos Antonio parte dietro. Serve fisicità più che geometrie. Il periodo che aspetta la Lazio è ricco di impegni. La prossima settimana c’è l’esordio in Conference League, gara d’andata con il Cluj in programma giovedì all’Olimpico. Cataldi proverà a stringere i denti, possibile la staffetta con Vecino. In difesa, per il match da Champions di sabato sera, Sarri è pronto a rilanciare Lazzari che con il Verona non è nemmeno entrato.