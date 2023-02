Lazio, Cataldi verso il recupero. Lazzari deve inseguire

INVIATO A FORMELLO - Lo assalivano i dubbi quando è entrato al Training Center di Formello, la rifinitura lo ha rassicurato. Cataldi s’è allenato con il gruppo e Sarri lo ha inserito nella lista dei convocati per la partita con l’Atalanta. Un altro controllo verrà eseguito questa mattina, viene considerato disponibile, dovrebbe riuscire a giocare dal primo minuto. Il trauma alla coscia sinistra provoca ancora qualche fastidio, ma il tecnico appare deciso a recuperarlo. Il regista romano, di fronte alla Dea, è fondamentale. Immediatezza di passaggio e di pensiero. E’ una partita in cui di solito riesce a esprimere in modo compiuto il suo calcio, alternando gioco corto e lungo, trovando la profondità in verticale per Immobile, come era successo l’anno scorso a Bergamo. Anche nel girone d’andata, senza Ciro, Danilo aveva fatto la differenza al Gewiss Stadium. Vecino non possiede gli stessi tempi di gioco e non avrebbe lo stesso effetto sulla manovra, Marcos Antonio non ha la consistenza necessaria per reggere l’urto dell’Atalanta e costringerebbe Sarri a ritoccare il reparto, rinunciando a Luis Alberto, per dargli sostegno.

Alternative Ecco perché il tecnico chiederà a Cataldi di giocare e di stringere i denti, ovviamente a patto di non correre rischi. Il piano B potrebbe prevedere Marcos Antonio più Vecino o Basic con il conseguente sacrificio del Mago. Sarri non ci pensa, anche se è consapevole della possibilità di dover sostituire Cataldi dopo un’ora, vedremo in che modo. L’Atalanta viene annunciata con il 3-4-3, ma secondo altre indiscrezioni potrebbe inserire Ederson come trequartista dietro a Hojlund e Lookman. Qualcosa, in corsa, Sarri dovrà toccare.