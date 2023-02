Lazio-Atalanta, match da Champions: il dato sugli spettatori

ROMA - Una notte ‘stile Lazio-Milan’. I tifosi biancocelesti pronti ad invadere l’Olimpico per la sfida all’Atalanta. L’ultimo match vinto in casa è stato proprio quello del poker ai rossoneri datato 24 gennaio. Sino a ieri sera erano stati venduti oltre 7mila biglietti. Si devono aggiungere i 26.193 abbonamenti sottoscritti e le 1.000 tessere "Christmas Box", il pacchetto natalizio che comprendeva cinque gare interne del 2023. Spettacolo sugli spalti con circa 40mila tifosi. Dato in crescendo vista la possibilità di acquistare i tagliandi sino al fischio d'inizio preso il botteghino di via Nigra, adiacente allo Stadio dei Marmi. Il rendimento della Lazio in casa sin qui è stato di 6 vittorie su 11 partite. Tutti a caccia di un posto Champions. Giocatori e tifosi insieme contro l’Atalanta. Un’altra notte ‘stile Milan’ è possibile.