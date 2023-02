Cataldi: "Lazio, non abbassare la testa. Sembravamo fenomeni, poi..."

ROMA - La Lazio non decolla in questo 2023. Sono 9 punti nelle ultime 8 gare di campionato, il ko contro l'Atalanta all'Olimpico fa scivolare i biancocelesti al sesto posto. Classifica corta, ma bisogna tornare a correre per la Champions. A Lazio Style Channel, Danilo Cataldi, ha parlato del momento: "Secondo me non succede nulla di che, è normale che si commentano sempre i risultati, oggi non è positivo, la prestazione non è stata il massimo, ci hanno pressato bene. La partita si è sbloccata per un eurogol e non siamo riusciti a essere pericolosi sotto la porta. Se Ciro fa gol facciamo un’altra partita, abbiamo avuto due occasioni una con Zaccagni e Ciro. Siamo lì, non abbassiamo la testa, ci proveremo finito alla fine".