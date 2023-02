Lazio, è un 2023 con poche gioie: i numeri della frenata Champions

ROMA - Sette partite e nessuna fuga per la Champions League. Il 2023 per la Lazio non è iniziato nei migliori dei modi. Sconfitta a Lecce, pareggio beffa con l’Empoli, vittoria con Sassuolo e Milan, due pareggi con Fiorentina e Verona, infine la sconfitta con l’Atalanta. Il bilancio è magro: due (belle) vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Appena nove punti in 7 match. Il quarto posto rimane a tiro, ma per correre verso l’obiettivo servirà un altro passo.