Lazio, Diego Gonzalez è in arrivo: ecco quando potrebbe sbarcare

ROMA - Diego Gonzalez in arrivo, pronto ad iniziare la sua avventura alla Lazio. Il giovane attaccante preso dal presidente Lotito in prestito con diritto di riscatto dal Celaya, ha terminato la sua avventura con il Paraguay nel Sub20. Sconfitta per 2-1 contro l’Ecuador, il suo gol non è bastato per volare al Mondiale di categoria che si giocherà in Indonesia. In settimana è previsto lo sbarco nella Capitale: inizierà una nuova fase della sua carriera. Verrà aggregato alla Primavera, ma il sogno, chiaro, è quello di allenarsi con i grandi. La Lazio lo ha preso all’ultimo giorno del mercato invernale in prestito con diritto di riscatto dal Celaya, club che partecipa alla seconda divisione messicana: quattro gol in quattordici partite nella prima fase della stagione. Nel Sub20 si è messo in mostra con una rete e un assist. Ora è tempo di fare le valigie: dentro un mucchio di sogni da avverare.