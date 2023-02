Salernitana-Lazio, vietata la trasfera ai tifosi biancocelesti: il comunicato

ROMA - “Il Prefetto della Provincia di Salerno in occasione della gara Salernitana-Lazio del 19 febbraio 2023, dispone "la chiusura del Settore Ospiti e il divieto di vendita ai residenti della Regione Lazio". Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale della Lazio in occasione della partita in programma domenica all’Arechi. I biancocelesti di Sarri saranno dunque soli. Nel match d’andata, giocato all’Olimpico, capienza limitata a 500 posti sui 5000 circa disponibili nel settore ospiti. Da Salerno il tifo organizzato granata optò per la rinuncia alla trasferta. Ma già nella passata stagione, trasferta vietata ai tifosi della Lazio a Salerno sempre per motivi di ordine pubblico. Decisione presa ed ufficiale. È partita invece la vendita dei biglietti per i tifosi della Salernitana. Fase di prelazione sino a mercoledì 15 febbraio, poi inizierà la vendita libera.