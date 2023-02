La Lazio perde Romagnoli: due settimane di stop

ROMA - « Lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra». La Lazio, in serata, ha comunicato l’esito degli accertamenti clinici eseguiti alla Paideia. Alessio Romagnoli si fermerà per 10-15 giorni. Si prevedono un paio di settimane di stop per l’ex capitano del Milan, costretto sabato sera a chiedere il cambio durante la partita contro l’Atalanta. Sarebbe stato meglio non perderlo, ma poteva andare anche peggio, considerando i precedenti in carriera e la delicatezza dell’infortunio muscolare. Romagnoli salterà il doppio spareggio di Conference con il Cluj (giovedì all’Olimpico, il 23 in Romania) e la trasferta di Salerno. Per il posticipo del 27 febbraio con la Sampdoria verranno fatte opportune riflessioni tra una settimana. Gli esami verranno ripetuti nei prossimi giorni per valutare con più precisione i tempi di recupero. La prudenza suggerirebbe di riportarlo in campo il 3 marzo a Napoli. Da qui alla sosta del campionato, che cadrà dopo il derby di ritorno con la Roma, Sarri e la Lazio dovranno tirare fuori il massimo per non perdere contatto dal quarto posto e dalla zona Champions. Romagnoli, da inizio stagione, ha saltato soltanto 3 partite su 30, totalizzando 27 presenze tra campionato, Europa League e Coppa Italia. Un titolarissimo, il leader del reparto arretrato. Il tecnico lo aveva esentato con il Verona (all’andata) in Serie A, con Sturm Graz all’Olimpico e Feyenoord nel turno decisivo del girone europeo.