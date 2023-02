Lazio, staffetta per Immobile: gioca ma non a tempo pieno

INVIATO A FORMELLO - Arrivano solo conferme. Niente Maximiano . Gioca Provedel , titolare in Europa League e anche in Conference. Sono gerarchie, c’è un titolare netto e il friulano è più bravo del portoghese anche con i piedi, dote indispensabile nel calcio di Sarri. Staffetta prevista per Ciro , in campo nel primo tempo. Cercherà di guadagnare ritmo e di ritrovare il gol che spianerebbe la strada alla Lazio. Ieri è stato provato nel tridente allestito con Felipe e Zaccagni , sicuro titolare. Il ballottaggio potrebbe riguardare Pedro e il brasiliano, uno dei due sostituirà in corsa Ciro. Si candida anche Cancellieri , mai più visto dopo la trasferta di Lecce del 4 gennaio. Romero deve scontare un turno di squalifica.

Inserimento

Hysaj ha vinto la concorrenza di Pellegrini. Sarri procederà in modo graduale, ma sta riflettendo sull’opportunità di inserire l’ex Eintracht durante il secondo tempo. Ne sta apprezzando le motivazioni e la voglia di accelerare i tempi. «Pellegrini sta crescendo a livello di condizione fisica. Gli ultimi test sono buoni. Parliamo di una linea difensiva in cui si lavora in modo diverso rispetto a tutte le altre squadre di Serie A. Luca ha fatto solo due allenamenti di reparto. Non è ancora allineato, ma ci sta mettendo del suo, vedremo se potrò utilizzarlo per uno spezzone o meno».