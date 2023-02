Lazio, Immobile è tornato: tutti i gol in Europa

I gol di Immobile in Europa

Immobile ha realizzato almeno un gol in ogni competizione: Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League, Europa League e Conference League. Il primo gol in campo europeo lo ha segnato nella stagione 2017/2018 al Vitesse nel match vinto per 3-2 nella fase a gironi dell’Europa League. In totale il bomber ha siglato 22 reti in 35 presenze. Una media super che lo incorona, pure in campo internazionale, uno dei migliori attaccanti in circolazione.