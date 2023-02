Lazio, Pellegrini e il debutto ancora rimandato: il pensiero di Sarri

ROMA - Luca Pellegrini in attesa del debutto con la maglia della Lazio. Da quando è arrivato a fine gennaio solo apparizioni in panchina. In Coppa Italia con la Juve, in campionato con Verona e Atalanta e in Conference League contro il Cluj. Con il Cluj si è solo scaldato, ma non è più entrato . Rappresenta un’alternativa importante sulla fascia sinistra. Ma per Sarri non è ancora pronto.

Il pensiero di Sarri

“Si sta inserendo. Giocando così spesso non hai tempo di fare allenamenti di reparto, noi cerchiamo di farli dopo la partita ritagliandoci del tempo apposta per lui. I ragazzi erano in ritiro e hanno lavorato per venti giorni, lui fa lo stesso lavoro per venti minuti, sta facendo comunque un gran lavoro, mi sembra abbastanza vispo. Lo avrei messo dentro, ma era diventata una partita difficile dove c'era più da andare a contrasto che giocare a calcio. Fisicamente sta crescendo, a lui ho detto che un difensore che mi hanno preso il 31 gennaio non ce l'ho mai fatta a farlo giocare, dipenderà anche da lui”. Sarri ha le idee chiare. Pellegrini non gioca dal 13 novembre scorso. Le ultime partite di gennaio le ha saltate per un infortunio al polpaccio. Ora non vede l’ora di sentirsi protagonista con la maglia della Lazio.