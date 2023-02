Lazio, la rosa della discordia. E Sarri punge

La partita che si sta giocando di più è iniziata un mese fa, chissà come e quando finirà. È una partita che vede Sarri chiarificatore tagliente, Lotito e Tare precisatori intransigenti . A sentirli bene stanno su campi opposti nel mezzo di una disputa tra tesi, vissuta senza esclusione di punzecchiate e picconate. S’era partiti a metà gennaio dalla collissione verbale sul tema “Champions sì, Champions no?” provocata dallo scontro Sarri-Tare e proseguita da Lotito con quel comunicato che colse Mau alla sprovvista . Il dibattito sta proseguendo sul tema “rosa” e resta apertissimo. Sarri, dopo il Cluj, ha chiarito il suo punto di vista frazionando numericamente la Lazio: «Non abbiamo una rosa di due squadre da poter alternare, ma abbiamo 11 giocatori, 4-5 ricambi e 4-5 ragazzi da dover tirare su». In conferenza, dopo un riferimento alla vittoria del suo Chelsea in Europa League, ragionando volutamente fino all’eccesso , ha aggiunto che a Londra poteva «cambiare 10-11 giocatori. I problemi che abbiamo qui, al Chelsea erano molto più attenuati. A volte mi sembra di averli cambiati anche tutti e undici, diventa quindi un piacere fare tutte le competizioni con una rosa così ampia e di qualità. In quella stagione abbiamo fatto 65 gare ufficiali, qui la realtà è diversa e c’è sempre il rischio di lasciare qualcosa». La Lazio non è il Chelsea , lo sanno tutti, anche Lotito e Tare. Ridimensionando i raffronti, il diesse ha sempre ritenuto e ripetuto che «la Lazio ha le carte in regola per lottare fino alla fine per arrivare fra le prime quattro» e sulla Conference ha inteso che «dobbiamo dare il massimo». Lotito, sodale a Sarri per più di un anno , scomposti gli equilibri (sempre gelatinosi), nella famosa nota di metà gennaio puntualizzò che «la rosa è stata rinforzata con acquisti di livello che stanno già dando un forte contributo...».

La sterzata

Sarri, si sa, non è tipo di blande parole. Sarà un caso, ma le sue uscite sono diventate ancora più pungenti dal giorno in cui Lotito l’ha preso in contropiede ed è finito il mercato con l’arrivo di Pellegrini, non la sua prima scelta. Sarri, sul tema “Champions”, inizialmente non aveva risposto a Tare e Lotito, nella conferenza che seguì la vittoria sul Bologna in Coppa Italia disse «io non mi devo chiarire con nessuno, se si parla di sensazioni do le mie. Non ho mancato di rispetto a nessuno». Una risposta l’aveva però data parlando con Mediaset, l’intervista fu mandata in onda il giorno dopo: «Con la società non erano stati fissati obiettivi precisi - furono le parole di Sarri - il presidente mi ha sempre chiesto di dare tutto quello che potevamo». Le ricostruzioni societarie sono divergenti. Anche Lotito, nella sua nota, pur non citando la parola Champions, fece riferimento agli obiettivi «individuati insieme» definiti «ambiziosi e insieme realistici con la finalità di migliorare sempre, dando seguito a un progetto tecnico che deve necessariamente tendere a evolversi nei piazzamenti...». L’evoluzione, dopo il quinto posto dell’anno scorso, non poteva non essere riferita alla Champions. Le picconature di Sarri sono proseguite nella conferenza pre-Cluj: «Posso raccontare quello che pensavano nell’ambiente della Juve. Quando la Lazio era seconda, dietro di uno o due punti, e fecero il calendario nuovo, i dirigenti mi dissero “concentrati sull’Inter e scordati la Lazio perché non ce la può fare”». A buon intenditor... La partita Lotito-Tare-Sarri resta aperta in piena corsa Champions e Conference, aspettando i prossimi colpi di questo matrimonio double-face.