Felipe Anderson: “Tornare alla Lazio la miglior scelta mai fatta”

ROMA - Felipe Anderson 2.0 alla Lazio è cresciuto ancora, maturato. Elemento imprescindibile per Maurizio Sarri, che gli ha sempre dato fiducia sino al raggiungimento della continuità, caratteristica che al brasiliano è sempre un po’ mancata. Pipe, ai microfoni della Uefa, si è raccontato: “L'arrivo alla Lazio? C'è stato un processo di ambientamento che è durato un anno e mezzo. Non è stato semplice, ma il club mi ha aiutato e ha creduto in me. Mi hanno detto che se continuavo a lavorare duro le cose sarebbero cambiate e avrei mostrato tutto il mio potenziale. È quello che è successo. L'anno successivo è stato il mio migliore qui. L'ambientamento è stato molto difficile ma l'ho raggiunto con pazienza".

Il passato di Felipe

"Non avevo mai visto prima questi gol. È fantastico. La cosa bella è che, nonostante siano di qualche anno fa, mi sento un po' nervoso nel rivederli. Anche se sono cose positive, mi sento un po' in ansia pensando che sarò presto di nuovo in campo. Ma è motivazionale. Avete bei filmati qui (ride, ndr). West Ham e Porto? Sono cresciuto dopo questi due periodi difficili della mia vita. Anche se ci provi non puoi separare la vita professionale da quella personale. Siamo umani. Se le cose non vanno bene a casa è difficile che vadano bene sul campo. E se non vanno bene sul campo è difficile che vadano bene a casa. Tornare alla Lazio è stata una delle cose migliori che abbia fatto perché mi volevano fortemente e credo che sta andando molto meglio questa volta".