Cluj-Lazio, è emergenza per Sarri: pure Zaccagni va ko

FORMELLO - Rifinitura con diverse defezioni, Maurizio Sarri nell’ultimo allenamento prima di partire per la Romania fa i conti con le assenze. Per il Cluj out Romagnoli e Radu per problemi muscolari, Patric squalificato, Pedro per la frattura al naso, Milinkovic e Zaccagni per virus intestinale. L’ex Verona è l’assente a sorpresa, fuori pure lui.