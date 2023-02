Milinkovic e il futuro: così ricompenserà la Lazio

A metà fra lo straordinario e l’ordinario. L’annata di Sergej Milinkovic è iniziata con un’escalation di gol (3) e di assist (7) tra agosto e ottobre (in campionato). Da metà ottobre in poi è iniziata la de-escalation: un gol e un assist nelle ultime 12 partite di A da lui giocate. Solo tra il dicembre 2019 e il luglio 2020, i mesi della pandemia, s’erano registrati numeri così stregati (due gol in 18 presenze). La carestia balistica del Sergente s’è riscontrata anche nelle Coppe. Sempre da metà ottobre un assist in Europa League nel ritorno con il Midtjylland (27 ottobre). Zero colpi in Coppa Italia (titolare col Bologna, non con la Juve). Assente in Conference. Nonostante tutto non c’è stata partita in cui non abbia corso, lottato e non si sia immolato giocando contro tutto e tutti. Le fatiche di Sergej non si spiegano solo con i numeri, anche con una serie di iatture: la squalifica nel derby, l’infortunio di novembre contro la Juve e i suoi strascichi, il Mondiale stregato, le amichevoli invernali giocate solo part-time, la crisi di ripartenza della Lazio e la gastroenterite che ha messo ko il Sergente prima di Salerno. Scenari che avrebbero messo in crisi chiunque. La corsa di Milinkovic è ripartita ieri con l’allenamento svolto in gruppo. E’ pronto per il mini girone dantesco che vedrà la Lazio impegnata in campionato e in Conference fino al 19 marzo: Samp, Napoli, AZ Alkmaar, Bologna, AZ Alkmaar e Roma. La Samp può essere rampa di lancio, lo score firmato contro i blucerchiati è benaugurante: quattro gol e nove assist sfornati in 12 presenze. Lo stato di forma di Sergej ha sempre una ricaduta sulla Lazio così come capita con Immobile. Sarri è riuscito a ringagliardire Luis Alberto, aspetta il miglior Sergej. Non basta tornare, conta il modo, il come si torna. Alla Lazio serve la versione migliore di Milinkovic. Sarri ne stava apprezzando la verticalità prima dello stop, non contava più solo i palloni persi, gli sprechi che portavano a rigare il palleggio. E’ da lì vuole che riparta.