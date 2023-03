Lazio, Sarri e la sfida al ‘suo’ Napoli: cosa dicono i numeri

ROMA - Maurizio Sarri quando entrerà dentro il Maradona, pieno zeppo di tifosi sognatori di scudetto, respirerà aria di casa. Lui che il sogno tricolore lo ha solo sfiorato è pronto a sfidare il ‘suo’ Napoli oggi nelle mani di Spalletti. Un po’ suo lo sarà per sempre per quello che ha lasciato e non solo: “Da piccolo tifavo Napoli e mi sentivo uno di loro" . Sfiderà il passato da allenatore della Lazio. Va a caccia di punti Champions, ne chiede qualcuno in prestito all’amico Spalletti, che ne ha tanti di scorta per la missione scudetto.

Sarri e il bilancio contro il Napoli

Maurizio Sarri ha incontrato il Napoli in carriera 10 volte in totale. La prima sfida è datata 7 agosto 2005: primo turno di Coppa Italia, lui è tecnico del Pescara. Il bilancio recita: 6 sconfitte, 2 pareggi e 2 vittorie. Da quando ha lasciato Napoli solo una volta ha vinto da ex. Sulla panchina della Juve batte gli azzurri il 31 agosto del 2019 per 4-3 (l’altra vittoria risale ai tempi dell’Empoli). Poi solo sconfitte. Con la Lazio non ha mai vinto: 4-0 e 2-1 nei due match dello scorso anno. In questa stagione, il 3 settembre del 2022, 2-1 rimediato all’Olimpico dopo la rete in apertura firmata Zaccagni. In rimonta vanno in gol Kim e Kvaratskhelia. Venerdì l’ennesima sfida: il Comandante va in cerca della prima vittoria da ex da quando siede sulla panchina biancoceleste.