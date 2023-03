Lazio, si ferma Patric: Sarri a Napoli con i difensori contati

ROMA - Dopo la vittoria di lunedì sera contro la Sampdoria, la Lazio di Maurizio Sarri ha già iniziato a preparare la gara di venerdì contro il Napoli. Per la trasferta sul campo dei primi della classe il tecnico biancoceleste siu trova in emergenza difensiva. Oltre alla squalifica di Casale , Sarri rischia infatti di dover rinunciare anche a Patric.

Si scalda Mario Gila

Il difensore spagnolo, colpito da un attacco influenzale, ha saltato l'allenamento di oggi. Domani vigilia a Formello e partenza per Napoli. In difesa tornerà Romagnoli (rimasto in panchina contro la Sampdoria), mentre spera in una chance Mario Gila, che è stato utilizzato nel doppio impegno di Conference League contro il Cluj. Da valutare anche le condizioni di Pedro, che oggi si è allenato con una maschera protettiva e un tutore alla mano sinistra dopo aver rimediato due fratture in otto giorni.