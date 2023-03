Lazio, Cataldi punta il Napoli: "Sono fiducioso. Impressionato da Kvaratskhelia

La trasferta di Napoli, il suo ruolo centrale all'interno della squadra e il rapporto con Maurizio Sarri. Danilo Cataldi è stato il protagonista dell'ultima puntata di Dazn Talk. Rispondendo alle domande dei tifosi, il regista biancoceleste ha toccato diversi argomenti. Iniziando dalla trasferta sul campo del Napoli, i n programma venerdì sera allo stadio Diego Armando Maradona: "Sono fiducioso e cerco sempre di avere pensieri positivi. Il Napoli è una delle squadre più forti d'Europa. Sarà una partita complicata, ma sono convinto che potremo fare bene". Cataldi è rimasto sorpreso dalla crescita di Kvaratskhelia: "Non credevo potesse avere un impatto simile. Quando abbiamo affrontato il Napoli all'andata eravamo alla quarta giornata e si conosceva poco. Credevo fosse forte, ma non così".

Il rapporto con Sarri e i foglietti

Con l'arrivo di Sarri, Cataldi è diventato il regista titolare della squadra. "Dopo cinque anni con Inzaghi ci siamo abituati ad un nuovo sistema di gioco. Sarri chiede molta pressione sulla palla, vuole che la squadra sia alta e corta e vuole un play di palleggio che gioca con gli altri centrocampisti. Ho cercato di adattarmi alle sue richieste. E' stato un processo che ho intrapreso piano piano, visto che all'inizio mi allenavo da mezz'ala". Il regista romano è diventato un insostituibile per il tecnico toscano. "Tra poco farò 29 anni e sembra paradossale dirlo, ma per me questo è il primo anno con un ruolo centrale all'interno della squadra. Per ora sta andando molto bene. Speriamo di continuare così. Con Sarri parliamo solo di calcio. E' un perfezionista e non è quasi mai contento. Quando facciamo un'ottima prova cerca sempre qualcosa su cui possiamo migliorare. La sua parte divertente? Quando ogni tanto racconta qualche episodio del suo passato. Cosa scrive durante la partita? Io sinceramente non ho mai visto i suoi foglietti. Sono top secret".