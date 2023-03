Lazio, l'agente di Gila: "Ecco cosa mi ha detto Tare sul futuro"

Mario Gila sta conquistando lentamente il suo spazio nella Lazio . Il giovane difensore spagnolo ha accumulato finora 5 presenze in Europa League e 2 presenze nel doppio confronto con il Cluj in Conference League , In Serie A , però, ha solo 86 minuti spalmati su 4 presenze. Nonostante il poco impiego l'agente del giocatore, Alejandro Camano, ha confermato l'ottimo rapporto con il club biancoceleste. A TvPlay il procuratore ha parlato del futuro di Gila.

Lazio, la scalata di Gila: ora vuole la Serie A

Gila, le parole dell'agente sul futuro

"Gila è un calciatore con un futuro incredibile e io sono molto soddisfatto che la Lazio, un club molto importante, abbia guardato a un giocatore così giovane. L'averlo preso è già un risultato molto importante per il calciatore e per me. Ho parlato molte volte con Tare e mi ha confermato la fiducia nel futuro di Gila. Oggi giocare in una squadra così importante non è facile, ma non abbiamo fretta. Il calco italiano per un difensore centrale è molto molto importante. Mario è uscito dal Real Madrid per andare in una squadra che gli dà la possibilità di essere un calciatore importante".