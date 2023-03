Lazio, il momento di Milinkovic: la storia Instagram e la voglia di gol

ROMA - Critiche su Milinkovic-Savic , reo di non essere più un supereroe della Lazio dopo il Mondiale. Ha faticato, e tanto, nel match contro la Sampdoria. Ma veniva pure da una gastroenterite che lo aveva debilitato parecchio. Anche perché i numeri della sua stagione, chissà forse l’ultima in biancoceleste prima dell’addio, sono comunque ottimi: 22 presenze, 4 reti e 8 assist. Due gol li ha pure segnati in Europa League. Difficile allora capire certe critiche.

Milinkovic punta il Napoli

Il Sergente non segna da fine gennaio, gol al Milan nel poker dell’Olimpico. Ma la sua centralità nella formazione di Sarri rimane importante. E tra le critiche ha condiviso su Instagram una storia che parla chiaro: lui, insieme a Mbappé e Messi, sono i giocatori che vantano una percentuale più alta di passaggi chiave riusciti. Messi 41.2%, Mbappé 39.4% e ‘Sergio’ 36.6%. Una risposta a chi lo ha criticato, ricordando che il calcio non è fatto solo di gol e assist, ma pure di tanto lavoro ‘scuro’, che non risalta subito. Eppure c’è.

I gol con le big

Milinkovic quest’anno ha segnato solo al Milan tra le big. Sogna una rete al Maradona, magari utile per spingere la sua Lazio sempre più in alto. Il bilancio contro gli azzurri non è così positivo: 15 sfide totali, appena 2 vittorie, 1 pareggio e 12 sconfitte. Una sola rete realizzata, pure inutile, risalante al 22 aprile del 2021 nel 5-2 del Napoli allenato da Gattuso. All’epoca erano due squadre in lotta per la Champions. Oggi è cambiato l’obiettivo degli azzurri, sempre più lanciati verso lo scudetto. Quello della Lazio no.