Napoli-Lazio, Sarri riflette: i dubbi di formazione

ROMA - Manca sempre meno al fischio d’inizio del match tra Napoli e Lazio. Sarri vuole fermare la corsa, che appare inarrestabile, degli azzurri verso lo scudetto. Il tecnico biancoceleste si porta dietro, dalla vigilia, ancora qualche dubbio di formazione. In difesa non avrà Casale perché squalificato, pronti Romagnoli (al rientro dopo 20 giorni di stop per infortunio) e Patric (non al meglio per febbre). Sulle fasce il dubbio più grande: Marusic appare favorito nel ruolo di terzino destro con Lazzari in panchina. Il montenegrino dovrà vedersela con Kvaratskhelia. A sinistra c’è l’ex Hysaj. Centrocampo con Milinkovic, Cataldi e Luis Alberto. Vecino carta da giocare a partita in corso. Davanti confermato il tridente Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Pedro, mascherato e con la mano steccata, il primo cambio della partita.