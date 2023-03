Napoli-Lazio e l'esultanza di Sarri: ecco cosa ha fatto

NAPOLI - Spalletti lo aveva detto: “Sarri è un Masaniello e capo-popolo”. E la Lazio, dopo la vittoria contro il Napoli, prende spunto dalle dichiarazioni del tecnico azzurro e posta un video dell’esultanza, garbata e pacata, di Mau. Pairetto fischia tre volte, la panchina biancoceleste esplode di gioia, l'allenatore stringe il pugno in segno di vittoria e raggiunge i suoi ragazzi in campo. Nulla di più dentro uno stadio che in parte è pure casa sua. La Lazio, sui social, ha postato il video di quel momento e scritto: “Masaniello è turnàt”. Scatenati i tifosi laziali, che sotto il post commentano felici e osannano Sarri, che ormai è diventato capo-popolo pure a Roma sponda biancoceleste.