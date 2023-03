L'azione della Lazio che ha portato al gol di Vecino diventa virale sui social: "Napoli ammutolito"

NAPOLI - Esulta la Lazio. I biancocelesti fermano il Napoli capolista e mettono a segno il colpaccio al 'Maradona' con una partita capolavoro. Maurizio Sarri manda in crisi il suo 'Napoli' grazie al duo Vecino-Luis Alberto, protagonisti indiscussi di una notte indimenticabile che porta la Lazio, almeno per il momento, al secondo posto in classifica. L'avvolgente azione che ha portato al gol dell'uruguaiano, preferito a Cataldi nell'undici titolare, ha letteralmente scatenato il web.