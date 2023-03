Lazio, si pensa già al Bologna: le condizioni di Casale

ROMA - La Lazio subito in campo, classica seduta di scarico mattutina dopo il match di ieri all’Olimpico perso contro l’Az Alkmaar. Alle 11 tutti agli ordini di Sarri per voltare immediatamente pagina e pensare al Bologna, partita in programma sabato alle ore 20:45 allo stadio Dall’Ara. Da valutare le condizioni di Nicolò Casale, uscito contro gli olandesi. “Nicolò ha accusato un risentimento al polpaccio. Poteva proseguire, non abbiamo rischiato”, ha commentato Sarri dopo la notte europea. Già alla vigilia non era al meglio per un dolore al ginocchio, alla fine è andato in campo. In caso di forfait pronosticata la coppia di centrali Romagnoli-Patric. Marusic squalificato, Luca Pellegrini spera. Il terzino preso a gennaio non ha ancora esordito. Le sue presenze in panchina stanno per diventare un caso. “Ci ho pensato, non volevo farlo debuttare in una situazione difficile”, le parole del tecnico. A Bologna spera in una chance.